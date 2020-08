Van Aert wint na slijtageslag Strade Bianche, bijrol voor Van der Poel

Achter Van Aert wordt Italiaans kampioen Davide Formolo tweede; Duits kampioen Max Schachmann is de nummer drie. Mathieu van der Poel moet genoegen nemen met een plek in de marge: hij moet passen op vijftig kilometer van de streep. De witte zoutresten op zijn shirt zijn de stille getuigen van zijn strijd tegen de hitte.



,,Mijn grote doel was ooit de Strade te winnen en nu is het me op 25-jarige leeftijd al gelukt. Ik ben echt heel blij”, zei de Belgische kopman van Jumbo-Visma na zijn fraaie solo. ,,In het groepje was er niet een renner bij waar ik echt bang voor hoefde te zijn, maar de aanval is altijd beter dan de verdediging. Je moest uitkijken voor uitdroging, dus ik heb goed gelet op drinken en koelen. Aan het einde voelde ik dat er nog wat in zat.”



Lees hieronder het liveblog terug.