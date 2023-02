Van darminfectie herstelde Tadej Pogacar kiest voor andere seizoenstart

,,Het is leuk om nieuwe wedstrijden mee te maken, ik ben heel enthousiast over deze races in Spanje”, zegt Pogacar op de website van zijn ploeg UAE Team Emirates. ,,De voorbereiding is goed geweest, al had ik in januari wel een darminfectie en dat was niet prettig. Maar ik ben er gelukkig vanaf en voel me weer gezond”, aldus de Sloveen, die eerder al aankondigde dat hij dit jaar naast de Tour de France ook de Ronde van Vlaanderen als belangrijk doel heeft. Ook de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik staan op zijn programma.