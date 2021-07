Van der Breggen blaast concurrenten weg in klimtijdrit Giro: ‘Goede oefening voor Tokio’

Wereldkampioene Anna van der Breggen heeft de vierde etappe in de Giro d’Italia Femminile, de Ronde van Italië voor wielrensters, op haar naam geschreven. In de klimtijdrit van Fondovalle naar Cascate del Toce over 11,2 kilometer bleef de wielrenster van SD Worx met een tijd van 24.57 minuten ploeg- en landgenote Demi Vollering en de rest van de concurrentie ruim voor.

Op het oplopende parcours naar Cascate del Toce was Van der Breggen 1.06 minuut sneller dan Vollering, die 26.03 klokte. De Australische Grace Brown zette met 26.14 de derde tijd neer.

Van der Breggen is de regerend wereldkampioene op de weg en in de tijdrit. Ze is ook drievoudig winnaar van de Ronde van Italië. Met haar zege in de tweede etappe nam ze al een grote voorsprong in het algemeen klassement van deze Giro. En met de zege in de tijdrit bouwde ze haar marge alleen maar verder uit.

In het algemeen klassement heeft de 31-jarige Overijsselse een voorsprong van 2.51 op de Zuid-Afrikaanse ploeggenote Ashleigh Moolman-Pasio. Vollering staat derde op 3.03. Elizabeth Deignan is de eerste concurrente van een andere ploeg. De Britse staat vierde op 5.53.

,,Het was een heel leuke tijdrit. We hebben niet vaak tijdritten zoals deze, eigenlijk helemaal nooit”, zei Van der Breggen. ,,Tegelijkertijd was het ook een heel goede oefening voor de tijdrit op de Spelen in Tokio.”

Van der Breggen is bezig aan haar laatste seizoen als wielrenster. ,,Het is heel leuk om hier het laatste jaar zo te rijden. Ik zit in een luxepositie met al die sterke meiden om me heen. Maar we zijn pas halverwege de Giro en er komen nog vlakke etappes en bergetappes aan. We zullen er nog voor moeten strijden.”

