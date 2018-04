Anna van der Breggen solo naar indrukwekkende zege in Vlaanderen

Comeback Cavendish duurt nog even

14:02 Het duurt nog even eer de Britse wielrenner Mark Cavendish zijn comeback maakt in het peloton. De topsprinter, die dit jaar meer op de grond lag dan op de fiets zat, hoopt zijn rentree te maken in mei in de Ronde van Californië. Dat vertelde de renner in de Britse krant The Observer.