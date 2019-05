Van der Breggen verstevigt koppositie met sterk optreden in bergetappe

Dit staat het peloton te wachten in de zevende etappe van de Giro

10:24 Met een nieuwe rozetruidrager, de Italiaan Valerio Conti, trekt het peloton in de Giro d’Italia vrijdag van Vasto naar L’Aquila. Dit is wat het peloton vandaag voor de kiezen krijgen in de zevende etappe!