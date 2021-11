Van der Haar kan na Europese titel eindelijk weer lachen: ‘Het voelt alsof ik altijd pech moest hebben’

Harrie Lavreysen wint sprint in nieuwe Champions League

Het eerste sprinttoernooi in de Champions League in het baanwielrennen leverde een andere finale op dan de meeste voorgaande wedstrijden, maar de winnaar bleef dezelfde. Olympisch, Europees en wereldkampioen Harrie Lavreysen versloeg in de finale met overmacht de Rus Michail Jakovlev, die Jeffrey Hoogland uit de finale had gehouden.

