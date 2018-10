Van der Poel afgevoerd met ambulance: vrees voor enkelbreuk

Bij een valpartij over een gracht kwam Van der Poel verkeerd terecht op zijn enkel, die omsloeg. Hij probeerde het nog even, maar er was geen beginnen meer aan. Meteen ontstond er namelijk een grote zwelling.

Van der Poel reed in Lokeren zijn derde veldrit van het seizoen. Hij had de eerste twee, in Ronse en Meulebeke, gewonnen. De 23-jarige alleskunner was wat later begonnen aan het seizoen omdat hij rust nam na het WK mountainbike in Lenzerheide in september, waar hij brons veroverde. Hij ontbrak daardoor in de eerste twee wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten.