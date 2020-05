Van der Poel doet ook bij Spelen 2024 gooi naar mountainbike-goud

Het grootste doel van Mathieu van der Poel in 2020 was een gouden medaille op de Olympische Spelen in het mountainbiken. Daarna was het plan dat hij de mountainbike-sport de rug zou toekeren. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten; het evenement in Tokio werd verplaatst naar 2021. En dus schuiven de plannen van Van der Poel mee naar 2024.



Sterker nog, na Tokio wil hij ook in Parijs een gooi doen naar het goud. ,,Samen met mijn ploeg Alpecin-Fenix heb ik besloten om de unieke combinatie te blijven doen tot de Spelen in Parijs.”



Zodoende hoopt Van der Poel zijn missie om in drie disciplines de wereldtitel te pakken, te kunnen volbrengen. Hij is al wereldkampioen veldrijden. Op de weg en op de mountainbike staat die titel nog niet op zijn palmares.