Van der Poel eindigt op de mountainbike als zevende in wereldbekerwedstrijd Albstadt

Mathieu van der Poel is bij zijn eerste optreden op de mountainbike in een wereldbekerwedstrijd sinds augustus 2019 als zevende geëindigd. De Nederlander van Alpecin-Fenix moest op het klimparcours in het Duitse Albstadt een bliksemstart bekopen met een terugval, maar reed daarna toch nog enigszins naar voren.

Om de zege in de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen streed Van der Poel niet mee. De Fransman Victor Koretzky won de wedstrijd, voor de Zwitsers Nino Schurter en Mathias Flückiger.

Van der Poel mikt als mountainbiker op het goud tijdens de Olympische Spelen komende zomer. Met de wedstrijd in Albstadt en die van Nové Mesto na Morave volgende week heeft hij slechts twee kansen om punten te vergaren die hem een goede startpositie in Tokio moeten bezorgen. Vrijdag won Van der Poel in Albstadt wel de shorttrackrace, het voorafje bij een wereldbekerwedstrijd.

Lange klimmen

Van der Poel ging er meteen vanuit de start vandoor, samen met de Braziliaan Henrique Avancini. Maar de langere klimmen in Albstadt liggen hem minder dan Zwitsers als Schurter en Flückiger en hij viel ver terug, zelfs naar plaats 14. Het overkwam ook landgenoot Milan Vader, eveneens geplaatst voor de Spelen, die zich niet meer herstelde en op een tegenvallende 25e plaats eindigde.

De Brit Thomas Pidcock was meer in zijn element op de hellingen. Gestart als nieuweling in het veld vanaf de 93e positie naderde de veldrijder annex wegrenner al in de derde ronde de koplopers, terwijl achter hem Van der Poel zijn ritme had hervonden. Pidcock maakte indruk en zou uiteindelijk als vijfde finishen op een kleine halve minuut van Koretzky. Van der Poel gaf 1 minuut en 13 seconden toe nadat hij het in de laatste ronde had laten lopen.

Voor de 26-jarige Koretzky was het zijn eerste wereldbekerzege ooit. ,,Ik begon niet goed, maar voelde me na een paar ronden beter en beter worden. Dit is niet mijn favoriete parcours. Mijn tactiek was vooral volgen. Op het laatste heb ik Nino nog kunnen passeren. Ongelooflijk”, aldus de winnaar.