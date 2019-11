Van der Poel en Van Vleuten gekroond tot beste van 2019

Door Daan Hakkenberg



Het niet aflatende Nederlandse wielersucces van het afgelopen jaar maakte de keuze voor wielrenner van het jaar op het eerste gezicht ondoenlijk. Zo won Mike Teunissen de openingsetappe van de Tour de France en stond er na 30 jaar weer een Nederlander in de gele trui. Bauke Mollema won 38 jaar na Hennie Kuiper de Ronde van Lombardije en Steven Kruijswijk werd derde in de Tour de France. En wat te denken van de wereldtitels van baansprinter Harrie Lavreysen of Twan van Gent, die wereldkampioen werd op de BMX.



Maar goed beschouwd vielen de successen van die andere genomineerden in het niet bij de blitzkrieg op twee wielen van Van der Poel dit jaar. Zijn zeges op het hoogste niveau in drie verschillende disciplines (weg, veld en mountainbike) zijn uniek. Niet alleen in Nederland, maar zelfs wereldwijd. Van der Poel was vanavond zelf niet bij prijsuitreiking aanwezig in Den Bosch, vanwege de begrafenis van zijn opa Raymond Poulidor een dag eerder in het Franse dorp Saint-Léonard-de-Noblat.