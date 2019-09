Van der Poel focust zich op WK: ‘Ik ben een van de favorieten ja’

Door Daan Hakkenberg



De wereld om hem heen is compleet veranderd, maar het is begin september en dus komt Mathieu van der Poel naar De Ark, een drijvende evenementenzaal in een van de buitenhavens van Antwerpen. Daar laat hij elk jaar zijn licht schijnen over de winter die komen gaat. Ouders van de veldrijders zijn ook van de partij en voor sponsors (en de media) is het de uitgelezen mogelijkheid om in een gemoedelijke sfeer een praatje te maken met Van der Poel en zijn collega’s. ,,Maar zo druk als nu is het nog niet geweest’’, zegt de 24-jarige Nederlander als hij voor zich een batterij camera’s ziet en er tientallen journalisten voor zijn neus zitten.