Van der Poel: Ik heb gegokt op een sprint

Nabeschouwing Kristoff wint spectacu­lai­re Gent-Wevelgem, Van der Poel vierde

18:52 Alexander Kristoff heeft Gent-Wevelgem gewonnen. De Noor van UAE Emirates was in een sprint van een uitgedund peloton de snelste. Mathieu van der Poel raakte ietwat ingesloten en bolde als vierde over de streep in zijn allereerste World Tour-wedstrijd.