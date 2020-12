Van der Poel in Namen te sterk voor rivaal Van Aert: ‘Vooral een gevecht tegen mezelf’

Knokken voor plekje in peloton: ‘Gaan jongens tussenuit vallen die niet klaar waren met wielrennen’

25 november De coronacrisis werkt ook door in het wielerpeloton. De sponsorbudgetten staan onder druk en een plaats in een profploeg is nog begerenswaardiger dan voorheen. ,,Er gaan jongens tussenuit vallen die nog niet klaar waren met wielrennen.’’