Van der Poel is terug op de racefiets: via Ronde van Zwitserland en NK richting Tour de France

Van der Poels concurrent Pidcock wacht race tegen de klok na harde val op training

3 juni Tom Pidcock heeft tijdens een trainingsrit zijn sleutelbeen gebroken. De jonge renner van INEOS Grenadier was zich in Andorra aan het voorbereiden op de ronde van Zwitserland, toen hij ten val kwam. Pidcock zal niet van start gaan in Zwitserland en de vraag is of hij op tijd fit is voor de Olympische Spelen.