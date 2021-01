Van der Poel klopt Van Aert op acht seconden bij eerste duel van 2021

De GP Sven Nys is een koers uit de X2O Badkamers Trofee. Het was de zesde zege deze winter voor de Brabantse alleskunner op de fiets. Hij sloot 2020 afgelopen woensdag nog af met winst in de Ethias Cross in Bredene. Wout van Aert, die zondag nog oppermachtig was in de moddercross van Dendermonde en Van der Poel op minuten achterstand reed, moest in Baal weer genoegen nemen met de tweede plaats. De Belg bepaalde lange tijd het tempo in de cross, maar had geen antwoord toen Van der Poel op twee ronden voor het einde een versnelling plaatste.

Pidcock maakt podium compleet

De 21-jarige Tom Pidcock uit Leeds werd vandaag derde op 32 seconden van Van der Poel. Daarna volgden met Eli Iserbyt (+41 seconden), Michael Vanthourenhout (+45 seconden) en Tom Aerts (+70 seconden) nog drie Belgen.



Eerder op de dag won Ceylin del Carmen Alvarado al in het Belgische Baal, net als vorig jaar op nieuwjaarsdag. De 22-jarige Rotterdamse met roots in de Dominicaanse Republiek was te sterk voor haar landgenoten Lucinda Brand en Denise Betsema.



Van der Poel was blij met zijn zege in Baal, maar gaf na afloop toe niet zijn beste race te hebben gereden. ,,Ik had niet de beste benen. Ik voelde me niet super. Voor m'n gevoel had Wout ook niet zijn beste dag", zei hij over zijn Belgische concurrent, die dus acht tellen later over de streep kwam. ,,Ik dacht dat ik de bovenhand kon nemen, dat heb ik geprobeerd. Het is normaal gesproken een parcours waar ik graag kom. De ondergrond is een beetje hard, maar wel technisch en dat is iets wat me goed ligt.”