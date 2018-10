Van der Poel komt op EK Van Aert tegen

Wielren­ners­vak­bond wil grondig onderzoek na dodelijke aanrijding Demoitié

14:30 De internationale wielrennersvakbond CPA wil een grondig onderzoek naar het dodelijk ongeval van de Belg Antoine Demoitié in Gent-Wevelgem. De 25-jarige rijder van de ploeg Wanty-Groupe Gobert overleed aan de gevolgen van een aanrijding met een motor in de Vlaamse klassieker. 'We willen zo snel mogelijk opheldering over de oorzaak en omstandigheden van dit ongeval', verklaarde voorzitter Gianni Bugno. 'We willen geen controverse kweken, maar we voelen zo veel frustratie.'