Van der Poel legt het in sprint epische editie Parijs-Roubaix af tegen dolgelukkige Colbrelli

Vervolgens was het de beurt aan Gianni Moscon om te versnellen. De Italiaan reed lange tijd solo op kop, maar werd, mede door materiaalpech en een val, op vijftien kilometer van Roubaix ingerekend door Van der Poel, Colbrelli en Vermeersch. Die laatste wist stand te houden op de kasseien tegen het geweld van vooral Van der Poel. De Nederlander had zich op zeventig kilometer van het einde al losgerukt uit de favorietengroep met onder meer Wout van Aert.

Op het Carrefour de l’Arbre, de laatste kasseienstrook die werd beoordeeld met het maximum van vijf sterren, versnelden zowel Van der Poel, Colbrelli als Vermeersch. Ze lieten Moscon achter, maar gingen met z'n drieën naar het Vélodrome André Pétrieux om daar te sprinten om de overwinning. Het was duidelijk dat de zwaarte van de wedstrijd bij iedereen z'n tol had geëist. Een echte sprint werd het niet eens. Van der Poel, Vermeersch en Colbrelli vochten zich naar de streep. Colbrelli trok aan het langste eind en won Parijs-Roubaix in de trui van Europees kampioen. De 22-jarige Vermeersch werd knap tweede en Van der Poel eindigde als derde. Het hele podium bestond uit debutanten in de ‘Hel van het Noorden’.

Colbrelli (31) is de opvolger van de Belg Philippe Gilbert, die de klassieker in 2019 won. Vorig jaar werd de koers vanwege corona niet verreden. Ook dit voorjaar stonden de coronamaatregelen in Noord-Frankrijk het doorgaan in de weg, waarna Parijs-Roubaix werd verplaatst naar het najaar. Het was voor het eerst sinds 1999 dat een Italiaan de koers won, toen was Andrea Tafi de beste.