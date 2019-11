Van der Poel oppermachtig in Niel

In de derde ronde zette Van der Poel op de zandstrook even aan en was vertrokken. ,,Ik reed één keer goed in de zandbak en had meteen een mooi gaatje”, zei hij.



Van der Poel vloog vanochtend pas vanuit Italië naar België en spaarde zich in Niel een kwartier voordat hij wegreed bij de rest. De Belgen Laurens Sweeck en Thijs Aerts werden op ruim een minuut respectievelijk tweede en derde. De grootste namen uit België, Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Tim Merlier en nog enkele anderen pasten voor de tweede veldrit in de Rectavit Series.