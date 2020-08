Van der Poel over Jumbo-Visma: ‘Ik vond ze super irritant’

NK wielrennenMathieu van der Poel hikte de afgelopen weken tijdens Strade Bianche, Milaan - Sanremo en de Ronde van Lombardije tegen zijn topvorm aan. Steeds was hij net niet goed genoeg. Op het NK op de weg kon zondag niemand hem volgen. Ze slaagden er niet eens in om bij hem in de buurt te blijven.

,,In Italië was het niet goed genoeg”, erkende Van der Poel voor de camera van de NOS met zijn tweede nationale titel op de weg op zak. ,,Nu hadden we eindelijk een beetje een normale temperatuur. Misschien was dat het. Op naar het EK van komende week.”

,,Het was lastig”, zei Van der Poel over het parcours van 25 ronden van ruim 7 kilometer. Vijftig keer moesten de deelnemers aan het NK de ‘Col du VAM’ over. ,,We hadden geen moment rust”, zei de alleskunner op de fiets.



Van der Poel reed vooral tegen een negental van Jumbo-Visma. Steeds zat er weer een renner met een gele trui in zijn wiel na een demarrage. ,,Ik vond ze super irritant als ik dat mag zeggen”, zei de 25-jarige winnaar. ,,Ik snapte hun tactiek ook niet goed. Het was een eerlijke koers, een gevecht van man tegen man. De sterkste zou winnen.”

WK in Drenthe? ‘Dat denk ik niet’

Van der Poel kan zich niet voorstellen dat de wereldkampioenschappen wielrennen komende maand op het Drentse circuit rond Wijster worden verreden. ,,Dat denk ik niet”, zei de Brabander nadat hij zijn tweede nationale titel op de weg had veroverd. ,,Een WK is wel wat anders.”



Wereldwielerunie UCI is op zoek naar een locatie voor het WK, dat niet in Zwitserland kan worden gehouden. De wereldkampioenschappen zouden van 20 tot en met 27 september plaatsvinden tussen Aigle en Martigny. Maar de Zwitserse regering heeft daar geen toestemming voor gegeven vanwege corona.



Bij de Nederlandse wielerbond vroegen ze zich voorzichtig af of het WK niet op het parcours van het NK in Drenthe kan worden gehouden. ,,Het was zwaar genoeg, maar het lijkt me niet kunnen”, zei Van der Poel voor de camera van de NOS. ,,Nu stonden er 88 renners aan de start ofzo. Bij een WK veel meer en het was hier ook nu al erg smal. Het zou wel kunnen als we een lange aanloop nemen en dan de laatste rondjes op dit parcours rijden.”

Roosen na derde plaats: ‘Eerlijke koers’

Nils Eekhoff werd knap tweede bij het NK. Hij legde zich neer bij de suprematie van Van der Poel. ,,Hij was gewoon de allersterkste.” Ook Timo Roosen zocht niet naar excuses. Hij was met een derde plaats de best geklasseerde coureur van Jumbo-Visma. ,,Het was een eerlijke koers”, zei Roosen. ,,We hebben er echt alles aan gedaan. Steeds weer gingen we met Van der Poel mee en bleven we in zijn wiel zitten. Je hoopt dat hij dan moe wordt. Maar hij heeft ons er allemaal afgereden.”

Volledig scherm Het podium van het NK, v.l.n.r.: Eekhoff, Van der Poel, Roosen. © photo: Cor Vos