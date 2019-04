Van der Poel tikt met snelle stuurbeweging een steentje weg uit het peloton

Podcast In Het Wiel | Over waaiers, Vlaande­rens mooiste en kunststof kozijnen

1 april In de allernieuwste podcast van In Het Wiel gaat het uiteraard over dé voorjaarsklassieker: de Ronde van Vlaanderen. Presentator Hidde van Warmerdam praat met Thijs Zonneveld, Thomas Dekker en Marc de Maar over Vlaanderens mooiste, over waaiers en over kunststof kozijnen.