Van der Poel toch naar Driedaagse Brugge-De Panne: ‘Probeer alles mee te pakken’

Video Hoe het coronasei­zoen van Steven Kruijswijk één groot drama werd

13 oktober Steven Kruijswijk (33) is qua tegenslagen wel wat gewend in zijn loopbaan. Maar 2020 is voor hem definitief een rampjaar. De Tour miste hij door een schouderblessure. En nu verlaat hij na een positieve coronatest, terwijl zijn vorm stijgende was, de Ronde van Italië. Onder de koers ligt een bom.