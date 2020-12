Van der Poel, Van der Breggen en Alvarado vallen in prijzen bij wielergala

Wielrenner van het Jaar: Mathieu van der Poel

Het was geen grote verrassing dat ‘MvdP’ werd bekroond tot beste Nederlandse wielrenner van 2020. De zoon van oud-coureur Adrie werd begin 2020 voor de derde keer in zijn loopbaan wereldkampioen veldrijden. In het vreemde coronaseizoen legde Van der Poel zijn focus op de weg en niet zonder succes. Na wat tegenvallende uitslagen in Italië (Strade Bianche en Milaan-San Remo) maakte de explosieve renner zijn seizoen helemaal goed: hij werd Nederlands kampioen, won een rit in Tirreno-Adriatico, won met een machtsgreep in de slotrit de BinckBank Tour en als hoogtepunt won hij na een heroïsch duel met rivaal Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen.



Alleskunner Van der Poel troefde Harrie Lavreysen (baanwielrennen), Jeffrey Hoogland (baanwielrennen), Sam Ligtlee (baanwielrennen) en Wilco Kelderman (wegwielrennen) af.