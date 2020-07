Van der Poel van startlijst Roemeense etappekoers

BinckBank Tour corona­proof: 'Toeschou­wers moeten verantwoor­de­lijk­heid nemen’

14:51 De vijf etappes voor de BinckBank Tour zijn bekend gemaakt, maar in coronatijd is het afwachten of de etappekoers door Nederland en België eind september verreden kan worden. Wedstrijddirecteur Rob Discart: ,,Het is absoluut onzeker, maar wij moeten er klaar voor zijn.’’