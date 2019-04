Van der Poel verliest leiderstrui in Sarthe

In de tweede etappe van Freigné naar Belligné over 172,1 kilometer draaide het op een massasprint uit. Coquard was daarin de sterkste en bleef zijn landgenoten Marc Sarreau en Justin Jules voor. Bram Welten eindigde als beste landgenoot op de zesde plaats.



Van der Poel finishte als veertiende en verliest daardoor zijn leiderstrui aan Coquard. De Fransman werd dinsdag tweede en wipt door de bonificatieseconden over Van der Poel heen.