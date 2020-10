Van der Poel voor de eeuwigheid

Door Daan Hakkenberg



De omhelzing der grote kampioenen. Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben de laatste 35 kilometer van de Ronde van Vlaanderen kop over kop gereden en aan de voet van het viaduct bij Oudenaarde komt de krachtmeting tot een summum. In de finishstraat gevolgd door een omhelzing op de fiets. De twee rivalen, vorige week na Gent-Wevelgem nog bekvechtend, slaan zo innig als kan de armen om elkaars schouders. Dit was het wielergevecht waar iedereen van droomde en tegelijkertijd het duel van de toekomst.



Van der Poel heeft dan nog niet gejuicht. Na ruim 243 kilometer is het verschil banddikten en Van der Poel weet niet eens of hij gewonnen heeft. ,,Ik voel het normaal eigenlijk altijd. De meet was er ineens en ik heb gejumpt. Normaal kijk ik altijd naar het wiel naast me, maar ik zat zo kapot dat ik alleen naar de meet heb gekeken. Er stonden vrij veel witte strepen, dus ik had het niet door. Ik durfde het daarna niet gelijk te geloven. Echt onwaarschijnlijk.’’