Van der Poel wint eerste race na vakantie

Banks wint achtste etappe, Van Vleuten blijft leider in Giro Rosa

16:06 Elizabeth Banks heeft de achtste etappe gewonnen in de Giro Rosa. De Britse wielrenster van Bigla was ontsnapt uit de kopgroep van tien. De groep had een voorsprong van meer dan een minuut op het peloton, waar rozetruidraagster Annemiek van Vleuten in zat. Zij behoudt de leiding in het klassement.