Van der Poel: Ze moeten Froome gewoon schorsen

In gesprek met EenVandaag is Van der Poel zeer uitgesproken over de zaak-Froome. Zijn generatie maakt volgens het supertalent werk van een schone wielersport en de Brit heeft duidelijk een grens overschreden. ,,Ik ben daar misschien heel bot in en misschien zullen astmapatiënten hem wel geloven. Maar dit is gewoon dom. En wielrennen is een sport voor gezonde mensen." Froome heeft last van astma en gaf dat als reden voor het gebruik van salbutamol tijdens de Ronde van Spanje.



Ook de Europese wielerunie UCI krijgt van de Nederlander een veeg uit de pan. ,,De UCI staat het misbruik toe", vindt Van der Poel. ,,Als je zegt dat je het middel tot een bepaalde hoeveelheid mag gebruiken, dan weet je dat er mensen zijn die over die hoeveelheid gaan. Valsspelers zijn er overal. Dat is de fout van het UCI." Froome had het dubbele (2000 nanogram) van de toegestane hoeveelheid salbutamol (1000 nanogram) in zijn bloed. ,,Voor mij is het gewoon een positieve test."