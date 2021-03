Van Dijk de snelste in stormachtige tijdrit Healthy Ageing Tour

'Erekwestie'Ellen van Dijk heeft vandaag de tweede etappe van de Healthy Ageing Tour gewonnen. Het was een individuele tijdrit op een afgesloten parcours langs de zeedijk van Lauwersoog. Vanwege de storm was de start verplaatst naar de namiddag. Ook toen waaide het nog hard, waardoor de rensters geen gebruik konden maken van tijdritfietsen met dichte wielen.

Van Dijk, die uitkomt voor Trek-Segafredo, hield in de race over ruim 14 kilometer Amy Pieters 26 seconden achter zich. De Duitse Lisa Brennauer werd op 29 seconden derde. Van Dijk nam meteen ook de leiderstrui over van de Belgische Jolien D’hoore, woensdag winnares van de eerste etappe. Vrijdag volgt de slotrit in Wijster met een aantal doorkomsten op de VAM-Berg.

,,Dit was de dag waarnaar ik heb uitgekeken”, vertelde Van Dijk, ex-wereldkampioen tijdrijden en al drie keer eindwinnaar in de Healthy Ageing Tour. ,,Ik was ook even bang dat de tijdrit helemaal geschrapt zou worden door de wind. Ik wil me in de kijker rijden voor de olympische tijdrit. En dan grijp je een dag als deze aan.”

Ze voelde zich ook min of meer aan haar stand verplicht om te winnen, bij afwezigheid van onder anderen regerend wereldkampioen Anna van der Breggen. ,,Voor mij is het ook een erekwestie. Dit is mijn specialiteit. Nu kijken we weer naar de dag van morgen, naar het klassement. Er kan nog veel gebeuren in die etappe op de VAM-berg, maar natuurlijk ga ik nu proberen te winnen.”