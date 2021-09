Van Dijk in tranen na wereldtitel tijdrijden: ‘Had al zo lang droom’

Er vloeiden tranen toen Ellen van Dijk maandag bij de WK wielrennen besefte dat ze in Brugge opnieuw de beste tijdrijdster van de wereld was geworden. ,,Ik wist niet dat ik zo emotioneel zou zijn”, bekende ze niet veel later. ,,Maar ik had al zo lang de droom om nog eens wereldkampioen te worden.”

Van Dijk (34) veroverde de wereldtitel al in 2013 in Florence. Op EK’s was ze daarna vier keer de beste. Maar op WK’s lukte het - vaak op meer heuvelachtig terrein - nooit meer.

Quote Ik moest hier de beste tijdrit uit mijn leven rijden Ellen van Dijk

In België lag tussen Knokke-Heist en Brugge een parcours zo vlak als een biljartlaken. ,,Het ging dit jaar ook zo goed, maar steeds was Marlen Reusser me net de baas.” De Zwitserse was anderhalve week geleden nog net iets beter dan Van Dijk en veroverde de Europese titel. ,,Ik wist dat ik een goed niveau had, maar ook dat zij goed in vorm was. Ik moest hier de beste tijdrit uit mijn leven rijden.”

Dat lukte: Van Dijk, vroeger gestart dan haar concurrentes, hield over ruim 30 kilometer Reusser 10 seconden achter zich. Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten werd op 24 seconden derde. Van Dijk moest lang wachten op het eindresultaat. ,,Het was verschrikkelijk. Iedereen zei dat het goed was, maar was het goed genoeg? Het is een droom die uitkomt.”