Van Dijk verovert Nederlandse tijdrittitel

Ellen van Dijk heeft in Bergen op Zoom de Nederlandse titel tijdrijden veroverd. De renster van Sunweb was de snelste op een parcours over ruim 25 kilometer. Ze kwam tot een tijd van 33 minuten en 15 seconden en was daarmee zes seconden sneller dan Anna van der Breggen. Het brons was voor Lucinda Brand: 33.28.