Van Dijk wint Madrid Challenge, dagzege voor Bronzini

Simon Yates Niet de Giro, wél de Vuelta: 'Dit is zo'n opluchting'

9:46 In de Ronde van Italië knakte Simon Yates in een van de beslissende bergetappes en raakte hij vlak voor het einde de roze leiderstrui kwijt. Dat zal de Brit niet meer gebeuren in de Ronde van Spanje. Zonder rare tegenslag rijdt de Brit van de ploeg Mitchelton-Scott vandaag in de rode leiderstrui over de finish in Madrid. Hij wint dan zijn eerste grote ronde.