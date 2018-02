Van Emden en Kelderman in top vijf, Dumoulin buiten top-10 door fietswissel

Van Aert maakt klas­sie­ker­de­buut in De Omloop: 'Hij is er klaar voor'

23 februari Het kan nog jaren duren voordat Mathieu van der Poel zijn debuut maakt in het Vlaamse voorjaar, maar zijn grote rivaal Wout van Aert maakt de oversteek van de cross naar de klassiekers nu al. België keek er reikhalzend naar uit en morgen start hij voor het eerst in Omloop het Nieuwsblad. Vier ervaringsdeskundigen over de kansen van Van Aert.