Van Riessen en Braspennincx naar kwartfinales

Poels is kopman van Sky in Parijs-Nice

14:15 Wout Poels is de kopman van Team Sky in de rittenwedstrijd Parijs-Nice die komende zondag van start gaat en een week duurt. De Nederlandse wielrenner voert samen met de Colombiaan Sergio Henao een zevenkoppige ploeg aan en zal in de koers ook worden vergezeld door landgenoot Dylan van Baarle.