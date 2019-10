Van triomf naar triomf, wát een wielerjaar

Door Daan Hakkenberg



Winnen is een kunst. Soms zelfs hogere kunst. Het voorjaar van Mathieu van der Poel lijkt voorbij als hij in een ambulance wordt afgevoerd na een ongenadig harde val in Nokere Koerse. Maar slechts vier dagen later trekt hij in de GP Denain ten aanval. Met nog 40 kilometer te gaan raast hij over de kasseien in Noord-Frankrijk en de rest van het peloton ziet hem pas weer terug bij de finish, zwaaiend met de bloemen. Iedereen weet dan: het gaat hier niet bij blijven.