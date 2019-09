Van Vleuten en haar solo voor de eeuwigheid: ‘Dit is de allermooiste’

Diskwalificatie Eekhoff ‘In het belang van het wielrennen? Integen­deel, dit is schadelijk’

27 september De Nederlandse wielerbond KNWU legt zich neer bij de diskwalificatie van Nils Eekhoff. De 21-jarige renner van Sunweb werd 45 minuten nadat hij als winnaar over de streep kwam bij het WK voor beloften gediskwalificeerd vanwege stayeren. De Italiaan Samuele Battistella kreeg daarna de regenboogtrui en een gouden medaille uitgereikt. Eekhoff kwam achter de auto’s terug in het peloton na een valpartij vroeg in de wedstrijd.