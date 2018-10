Van Vleuten ligt er zes maanden uit

Annemiek van Vleuten is vandaag succesvol geopereerd aan haar knie. ,,Er is een stuk bot losgegaan. De boel stond wat scheef in mijn knie, dus dat hebben ze wat rechtgezet. Nu moet ik een vier tot zes weken met mijn been in een brace zitten. Volgens de dokter kan ik pas over zes maanden mijn eerste wedstrijd rijden’’, aldus Van Vleuten bij Peptalk van Ziggo.