Van Vleuten verplettert tegenstand, in de ijskast wacht de beloning

Door Thijs Zonneveld



Heel even valt ze stil. Niet op de fiets, maar na afloop. De woordenstroom over de lippen van Annemiek van Vleuten stokt als ze Ellen van Dijk ziet binnenkomen. Die is anderhalve minuut trager. Van Vleuten schudt haar hoofd in ongeloof. Zucht eens diep. En zegt dan: ,,Ik ben sprakeloos. Echt, sprakeloos. Wát een gat.”



Er zijn weinig nationale tijdritkampioenschappen die zó sterk bezet zijn als het NK Tijdrijden bij de vrouwen in Ede. Alleen al omdat het hele WK-podium van Innsbruck – Van Vleuten, Van der Breggen en Van Dijk – meedoet. Vorig jaar liep het uit op een secondenspel dat werd gewonnen door Van Dijk, maar in Ede is het eerder een minutenspel. Van Vleuten verplettert haar concurrenten op het 32-kilometer lange parcours. Van Dijk krijgt anderhalve minuut aan haar broek, Van der Breggen en Lucinda Brand twee; Riejanne Markus en Floortje Mackaij volgen op tweeënhalve minuut.