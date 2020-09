Van Vleuten verstevigt leiding in Giro Rosa

Froome over Tirreno: ‘Niet waar ik had willen zijn’

9 september In de weken dat Chris Froome (35) op jacht had willen gaan naar zijn vijfde zege in de Ronde van Frankrijk, rijdt hij rond in de Italiaanse etappekoers Tirreno - Adriatico. ,,Ik maak er geen geheim van dat ik niet ben waar ik had willen zijn”, zegt de Brit in de Gazzetta dello Sport.