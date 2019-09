Veldrijder Iserbyt wint moddergevecht in Iowa

Michael Vanthourenhout, eveneens uit België afkomstig, kwam als derde binnen. Corné van Kessel was de beste Nederlander op de vijfde plek, op 2.18 minuten van de winnaar.



Iserbyt (21) pakte vorige week tijdens zijn debuut in de wereldbeker in Iowa City eveneens de overwinning. Aerts eindigde toen eveneens als tweede.



Wereldkampioen Mathieu van der Poel sloeg ook de tweede wereldbekerwedstrijd over. Hij richt zich eerst nog op de WK-wegrace komende zondag in Yorkshire. De Belg Wout van Aert, een andere grote naam in het veldrijden, werkt nog aan zijn herstel na een zware valpartij in de Tour de France.



Bij de vrouwen zegevierde Katerina Nash. De 41-jarige Tsjechische had een voorsprong van 19 seconden op de Zwitserse Jolanda Neff. De Britse Evie Richards eindigde als derde, op 31 seconden van de winnares. Beste Nederlandse was Manon Bakker op de achtste plek. Nash, vorig weekeinde tweede in Iowa City, is ook de nieuwe leidster in de wereldbekerstand.



Wereldkampioene Sanne Cant uit België en Europees kampioene Annemarie Worst ontbraken in Waterloo. Ook onder anderen Marianne Vos en Lucinda Brand hadden andere verplichtingen.



De volgende wereldbekerwedstrijd veldrijden is op 20 oktober in Bern.