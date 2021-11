Veldrijdster Lucinda Brand opnieuw oppermachtig: ‘Je kunt je ook geen foutje permitteren’

Brand won zaterdag ook al een cross in Kortrijk om de X2O-Trofee. Haar zege in Besançon deed denken aan de manier waarop ze vorige week in Merksplas een overwinning boekte in de Superprestige. Ook nu reed ze vrijwel van start tot finish alleen voorop.

Brand was uiteraard tevreden over haar optreden. ,,Ik ben trots over hoe ik hier rondrijd”, vertelde de 32-jarige wereldkampioene na een klein uur ploegen door de modder. ,,Ik kon meteen de leiding pakken. Dat is op zo’n parcours ook fijn omdat je dan je eigen lijn kunt kiezen.” Brand zag al snel dat ze een gat had geslagen ten opzichte van Betsema, de nummer 2 in het klassement, Fem van Empel en Puck Pieterse. Annemarie Worst, vorige week de winnaar in Koksijde, was door een val al ver teruggeslagen en werd uiteindelijk slechts zestiende.