Veldritsensatie Betsema positief getest op anabole steroïden

Haar positieve test bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide - waar ze zevende werd - was een week voor het WK veldrijden in Denemarken. Daar viel ze net buiten het podium en werd vierde.

Een jaar geleden werkte Betsema, die woont op Texel en moeder is van twee kinderen, nog in de fietsenzaak van haar ouders. De voormalig mountainbikester kende met vijftien overwinningen een ongekend seizoen. Daaronder een reeks kleinere wedstrijden in Zwitserland, Slowakije en Frankrijk maar ook de wereldbekerwedstrijd in Koksijde. Begin november werd ze derde op het EK in Rosmalen achter Annemarie Worst en Marianne Vos. Nog diezelfde dag werd Betsema gepresenteerd als nieuwste aanwinst van de Belgische veldritploeg Marlux-Bingoal. Daarvoor werd ze ondersteund door een aantal lokale sponsoren.