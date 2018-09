Ventoso (36) blijft wielerploeg trouw

Kruijswijk versloeg top 4 Vuelta al eerder in tijdritten

13:59 Steven Kruijswijk noemt de tijdrit in de Vuelta vanmiddag een ‘klein wapen’ om tijd terug te pakken op zijn concurrenten. In de race tegen de klok was de geblokte renner van Lotto-Jumbo dit jaar al eens sneller dan de vier renners die boven hem staan in het algemeen klassement.