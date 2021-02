Verboden positie: snel of niet?

Het halve peloton over de zeik. De UCI had de nieuwe commissie om de veiligheid in de koers te verbeteren amper gelanceerd of ze hadden talloze renners al tegen zich in het harnas gejaagd. De voornaamste reden: het verbieden van diverse houdingen op de fiets. In de afdaling mag je niet meer met je ballen op de bovenbuis gaan zitten, maar ook de zogenaamde tijdrithouding wordt in april in de ban gedaan. Renners mogen straks niet langer hun polsen over het midden van hun stuur leggen.

In Het Wiel dokterde het uit. We doken de windtunnel van de TU Eindhoven in, waar we in samenwerking met hoogleraar civiele techniek Bert Blocken de verschillende houdingen met elkaar vergeleken. Het resultaat: met je polsen over je stuur is inderdaad veel sneller dan met je handen in de beugels. Het scheelt meer dan 10 procent luchtweerstand en zo’n dertig Watt bij een snelheid van 40 per uur. Al die vluchters: ze hadden groot gelijk. De alternatieven zijn minder snel - en bovendien is het maar de vraag hoe veilig die zijn.