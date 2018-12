Verlamde Kristina Vogel Duitse wielrenster van het jaar

Soudal Classics Betsema verslagen door 38-jarige Van Loy in GP Hasselt

15:44 Denise Betsema is er niet in geslaagd de tweede wedstrijd in de Soudal Classics, gehouden in Hasselt, te winnen. De inmiddels 38-jarige veldrijdster werd tweede en moest haar meerdere erkennen in de Belgische Ellen van Loy, die haar eerste wedstrijd van het seizoen won.