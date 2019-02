Vermoeide Froome niet naar Verenigde Arabische Emiraten

Chris Froome schrapt de UAE Tour van zijn programma. Op Twitter laat de viervoudig Tour de France-winnaar weten niet mee te doen in het Midden-Oosten omdat hij wat vermoeid is teruggekeerd van een trainingsperiode én een wedstrijd (Tour Colombia 2.1) in Zuid-Amerika.