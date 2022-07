Vingegaard na overwinning: ‘Ongelofelijk hoe Van Aert Pogacar eraf rijdt’

Met videoJonas Vingegaard was vandaag de sterkste op Hautacam en is nu zo goed als zeker van de overwinning in de Tour de France. Na afloop was de Deense renner vooral blij dat het erop zat en dankbaar voor zijn teamgenoten: „Alle ploeggenoten zijn ongelofelijk”

Vingegaard had vanochtend zijn zinnen al op de etappezege gezet: „Het is ongelofelijk. Deze ochtend zei ik tegen mijn vriendin en kind dat ik voor ze wilde winnen. Dat heb ik gedaan. Ik ben heel erg blij en trots dat ik voor hen heb gewonnen. Dit is voor mijn twee meiden thuis.”



Ondanks zijn overmacht was het ook voor Vingegaard erg zwaar vandaag: „Ik was blij dat het erop zat, want het was verschrikkelijk heet. Natuurlijk ben ik heel erg blij dat ik deze etappe win. Er zijn nu nog twee dagen voor we in Parijs zijn. Ik moet gefocust blijven en het van dag tot dag bekijken.”

Volledig scherm Vingegaard wint. © AFP

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard vochten opnieuw een verbeten gevecht uit, waar ze elkaar onder druk probeerden te zetten. Uiteindelijk zag Vingegaard dat Pogacar onderuit ging: „Hij miste de bocht en toen wilde hij uit het gravel en zijn fiets schoof onderuit. Ik besloot te wachten op hem. Ik moet vooral al mijn teammaten bedanken. Het was ongelooflijk hoe Wout van Aert Pogacar eraf rijdt. Tiesj, Sepp, Nathan. Iedereen is eigenlijk ongelooflijk.”

Teambaas Richard Plugge had genoten, maar wilde ook geen voorschot nemen op de eindzege. ,,Alles valt samen vandaag, met Wout vooruit. Dat hij Pogacar eraf rijdt is natuurlijk geweldig”, sprak hij voor de camera van de NOS. ,,Laten we nog even morgen en de tijdrit afwachten. Die ritten moeten we goed doorkomen. Maar de kans is wel heel groot geworden dat het lukt. De gele en de groene trui in Parijs, dat was onze droom.”

Wout van Aert maakte ook tijdens de laatste bergetappe veel indruk. De groenetruidrager was de hele dag in de aanval en hield tijdens de slotklim het tempo zo hoog dat zelfs Tadej Pogacar moest lossen. Jonas Vingegaard profiteerde van het goede werk van zijn Belgische ploeggenoot van Jumbo-Visma. De Deen pakte de ritwinst en kan de Tourzege nauwelijks meer ontgaan.

Van Aert kwam als derde over de finish. Hij balde een vuist en schreeuwde het even uit van blijdschap. ,,Het is een supermooie dag geworden voor de ploeg”, zei hij even later. ,,We hadden grote plannen voor deze rit. We moesten langer klimmen en het was ook steiler dan woensdag. Dat ligt Jonas beter.”

Van Aert verbaasde zichzelf op de afsluitende klim naar de finish in Hautacam. Ook Pogacar kon hem niet meer volgen. ,,Ik dacht, ik probeer het nog een keer uit elkaar te trekken”, zei Van Aert. “Dat bleek een goede zet. Ik ben zelf niet bezig geweest met de ritwinst. Het doel was om Vingegaard nog wat tijd te laten pakken. Dat is gelukt.”

