Viviani wint voor derde keer op rij Cyclassics Hamburg

Voor de familie Viviani is het de tweede zege van de dag. Zijn jongere broer Attilio won eerder in de middag Schaal Sels, een wielerwedstrijd in België.

Viviani was ook al de beste in de sprintkoers in Hamburg in 2018 en 2017 en is de enige die drie keer heeft gewonnen in Hamburg. De Italiaan werd gelanceerd door zijn ploeggenoot Michael Mørkøv en Ewan, die de wedstrijd uit de WorldTour in 2016 won, kon er niet meer overheen komen.