Vollering juicht in Brabantse Pijl, maar is vreugde snel kwijt na bestuderen fotofinish

Vollering, 24 jaar en afkomstig uit Berkel en Rodenrijs, is bezig aan haar eerste seizoen voor SD Worx, de opvolger van de succesvolle ploeg Boels-Dolmans. Ze was dit jaar al zesde in de Strade Bianche en vijfde in de Ronde van Vlaanderen. Onthutst moest ze in het Belgische Overijse constateren dat haar eerste zege voor de ploeg er net niet van was gekomen. ,,Het is enorm balen. Ik dacht echt dat ik gewonnen had. Soms is het ‘close’, maar als ik terugdenk had ik echt het gevoel dat ik ervoor zat”, vertelde ze na afloop voor de camera van Eurosport.



De Italiaanse Elisa Balsamo finishte achter winnares Winder en runner-up Vollering als derde. Lucinda Brand eindigde als negende en Pauliena Rooijakkers werd tiende in (semi)klassieker.



De Brabantse Pijl bij de mannen is te volgen via ons livewidget.