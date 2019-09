Voor Roglic is alles beter dan stofzuigen

Trentin wint tweede etappe in Groot-Brittannië

8 september Matteo Trentin heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Groot-Brittannië. De Italiaanse wielrenner van Mitchelton-Scott was de snelste in de sprint van de etappe over 165,9 kilometer met start en finish in Kelso. Hij bleef de Belg Jasper De Buyst en Mike Teunissen voor.