Vos begint in leiderstrui aan slotrit BeNe Ladies Tour

Vos zag haar voorsprong op Katie Archibald slinken tot één seconde. De Schotse eindigde als derde in de tijdrit.



Lorena Wiebes won zaterdag het eerste gedeelte van de tweede etappe van de BeNe Ladies Tour. Het was een rit over 92 kilometer met start en finish in het Belgische Sint-Laureins. De Nederlandse renster van Parkhotel Valkenburg klopte in de sprint de Belgische Jolien D'hoore en de Amerikaanse Emma White.



De BeNe Ladies Tour eindigt zondag met een rit over 122 kilometer naar Zelzate.